Москва пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы

Москва направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, торжественные мероприятия пройдут в столице. Об этом журналистам сообщил помощник лидера России по международным делам Юрий Ушаков.

При этом ряд лидеров зарубежных стран уже подтвердили своё участие в праздничных мероприятиях. Это главы Франции, Чехии, Сербии, Индии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии и т.д. Приглашение было направлено и президенту США Дональду Трампу, однако он пока не подтвердил своё участие. По его словам, он серьёзно рассматривает это приглашение.