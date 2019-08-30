В Прикамье машину разнесло после столкновения с автобусом, один человек погиб

В Пермском крае произошло ДТП с участием автомобиля Kia Rio и рейсового маршрутного автобуса, двигавшегося по маршруту Кунгур — Пермь. Об этом стало известно Лайфу.

Авария случилась на 56-м километре трассы Пермь — Екатеринбург недалеко от села Кукуштан. По словам очевидцев, три автомобиля пошли на обгон. Первый успел перестроиться, второй ушёл на встречную обочину, а третий, как раз пострадавшая Kia, задел обочину, в результате чего его развернуло прямо на пути автобуса.

При столкновении погибла водитель легковушки 1959 года рождения. Она находилась в салоне одна. Врачи скорой пытались реанимировать женщину на месте, но безуспешно.

Все пассажиры автобуса остались живы, информация о пострадавших уточняется.