Кремль отметил "определённый прогресс" в вопросе обмена заключёнными с Украиной

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Фото © Виктория Вотоновская / ТАСС

Помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что взаимодействие по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной "осуществляется в закрытом режиме".

Но определённый прогресс могу подтвердить, — заявил он журналистам.

Дипломат также подчеркнул, что этот обмен важен для всей атмосферы вокруг украинского кризиса.

Напомним, тема обмена заключёнными между Россией и Украиной поднялась в последние дни. В СБУ сообщили, что их передача сегодня не состоится. Адвокат россиян Валентин Рыбин заявил, что процедура может пройти 3 сентября.

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