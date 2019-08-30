Коллекторы возмущены новым законопроектом: Люди перестанут платить по долгам

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств удивлён новыми "бессмысленными" поправками.

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев выразил удивление законопроектом Министерства экономического развития о возможности выкупа заёмщиком своего долга. Об этом сообщает НСН.

— Если такой законопроект вступит в силу в этих формулировках, то людям вообще незачем платить по долгам. И просто люди перестанут платить, а будут ждать, когда кто-нибудь когда-нибудь продаст их долги за копейки, — сказал Мехтиев.

По его словам, новые поправки "абсолютно популистские" и "бессмысленные".

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что в Минэкономразвития предложили законопроект, согласно которому заёмщик сможет выкупить у кредитора свой долг перед его продажей коллекторам.