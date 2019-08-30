Ушаков: С Россией дату встречи в "нормандском формате" никто не согласовывал

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 Фото © Валерий Шарифулин / Фотохост-агентство ТАСС

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в ходе разговора с Германией и Францией обсуждалась возможность проведения встречи лидеров "нормандской четвёрки". Он добавил, что со стороны Москвы всегда проявлялась заинтересованность и готовность, но всё-таки саммит "надо тщательно подготовить".

Чтобы был не пустышкой, а имел результат, — заявил он.

Ушаков также напомнил, что звучали ремарки, что встреча лидеров "четвёрки" может пройти в сентябре.

— Но с Россией никто конкретной даты не согласовывал, — подчеркнул он.

Говоря о месте проведения будущей встречи, дипломат отметил, что Россия ничего не имеет против предложения Макрона провести саммит во Франции.

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