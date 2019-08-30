Ушаков рассказал, какое обещание Путину Синдзо Абэ выполняет каждый год

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в Восточном экономическом форуме примет участие премьер Японии Синдзо Абэ. Он уже стал традиционным гостем на ВЭФ.

— Каждый год приезжает и выполняет данные Путину обещания. Как сказал, что будет каждый год приезжать, так ни разу не пропускал, — отметил дипломат.

На полях ВЭФ пройдут переговоры лидеров двух стран, в которых помимо прочего стороны обсудят возможность заключения мирного договора.

Добавим, что в ВЭФ также примут участие премьеры Индии, Японии, Малайзии, а также президент Монголии.

Во время форума Владимир Путин проведёт переговоры со всеми лидерами, участвующими в форуме, а с главой Индии, который будет главным гостем ВЭФ, президент ещё посмотрит турнир по дзюдо и выставку "Улицы Дальнего Востока".

Напомним, в прошлом году во время посещения этой выставки вместе с Си Цзиньпином Путин приготовил блины с икрой, а потом угостил китайского гостя русской водкой.