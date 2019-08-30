Мастер экстремального выживания Беар Гриллс чуть не умер после укуса пчелы

Это не первый случай, когда Гриллса кусают пчёлы. В предыдущий раз ему не повезло во время поедания мёда из улья.

Знаменитый британский телеведущий Беар Гриллс, мастер выживания в любой точке земного шара, чуть не умер от укуса пчелы. Об этом сообщает Metro.

45-летний экстремал переправлял на лодке в Тихом океане участников нового шоу. В это время на него и напало насекомое. Вследствие укуса у Гриллса развился анафилактический шок. Только своевременное вмешательство врачей спасло его от гибели. Несколько лет назад ведущий уже оказывался в подобной ситуации, когда ел мёд из улья.

Гриллс приобрёл известность благодаря телепрограмме "Выжить любой ценой" на канале Channel 4.