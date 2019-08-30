Психолог вывел простую формулу счастья

Александр Шахов рассказал, что счастье — это осознанное состояние, которое люди чаще всего путают с временным удовольствием.

Психолог Александр Шахов рассказал, что секрет счастья в том, что это осознанный выбор каждого. Об этом пишут "Дни.ру".

— Можно переживать дискомфорт или даже боль, но при этом оставаться счастливым. Представьте альпиниста, взобравшегося на вершину своей мечты. Он на грани физической боли, но счастлив, что его мечта сбылась. Только вы решаете, когда вы счастливы, а когда нет, — рассказал Шахов.

Также психолог отметил, чтобы ощущать себя счастливым, нужно сосредотачиваться на том, что у вас есть сейчас, нежели делать акцент на том, чего не хватает. Такие мысли помогут добиться всего недостающего в жизни.

— Когда вы сосредотачиваетесь на том, что имеете, вы богач, везунчик. Когда думаете о том, чего у вас нет, вы несчастный человек, — добавил специалист.

Шахов подчеркнул, что нужно чаще вспоминать трудные времена из истории. Думая об этом, человек должен ценить то, что у него есть в жизни сейчас: мир, свободу, здоровье.

Напомним, ранее Лайф рассказывал о советах психолога о том, как выйти из депрессии.