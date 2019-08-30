Вильфанд предостерёг россиян от лишних надежд на жару, процитировав Пушкина

Средний температурный фон за все летние месяцы оказался на полградуса выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в стихах предостерёг россиян от неоправданно завышенных ожиданий жаркого лета.

Метеоролог продекламировал стихотворение Александра Пушкина:

Но наше северное лето,

Карикатура южных зим,

Мелькнёт и нет: известно это,

Хоть мы признаться не хотим.

— Не должно быть завышенных ожиданий жары, тепла, всё же мы живём не в субтропиках, — отметил синоптик на пресс-конференции.

По словам Вильфанда, если осреднить температуру с 1 июня по 31 августа, то окажется, что она была на полградуса выше нормы.

Ранее синоптики рассказали, какими будут осень и зима в Москве.