Вильфанд предостерёг россиян от лишних надежд на жару, процитировав Пушкина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в стихах предостерёг россиян от неоправданно завышенных ожиданий жаркого лета.
Метеоролог продекламировал стихотворение Александра Пушкина:
Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнёт и нет: известно это,
Хоть мы признаться не хотим.
— Не должно быть завышенных ожиданий жары, тепла, всё же мы живём не в субтропиках, — отметил синоптик на пресс-конференции.
По словам Вильфанда, если осреднить температуру с 1 июня по 31 августа, то окажется, что она была на полградуса выше нормы.
Ранее синоптики рассказали, какими будут осень и зима в Москве.
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