Заслуженный учитель РФ объяснил, почему идея длинных каникул — вредная

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в разговоре с Лайфом оценил предложение продлить школьникам каникулы до октября. При этом он не думает, что дело зайдёт дальше инициатив.

— Начнём с того, что у наших детей российских самые большие каникулы по сравнению со всеми европейскими странами. Если дети просто болтаются и, грубо говоря, не сосредотачиваются, то потом их выводить из этих каникул... — отметил он.

Педагог добавляет, что при напряжённой образовательной программе столь длинные каникулы — просто потеря времени. При этом Ямбург считает, что такая инициатива выгодна прежде всего туркомпаниям, а дети в этой ситуации "никому не нужны".

— Поэтому господин Власов вызывает у меня чувство жалости и больше ничего со своим предложением, — заключил учитель.

Напомним, ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить до октября каникулы в школах и вузах, чтобы дети могли "не только отдохнуть в сентябре, но и подработать". Кроме того, по его мнению, это будет способствовать развитию туризма в стране.