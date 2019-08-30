Google раскрыл двухлетнюю хакерскую атаку на iPhone

Вредоносные программы удалялись при перезагрузке гаджета. Это осложняло возможность их обнаружения.

Эксперты по кибербезопасности компании Google раскрыли беспрецедентную хакерскую атаку на iPhone. Об этом сообщает The Guardian.

Хакеры использовали несколько сайтов, заражённых вирусами. При посещении их пользователями iPhone на гаджеты попадали вредоносные программы. Таким образом заражались тысячи смартфонов еженедельно. После этого злоумышленники получали доступ к различной информации о владельце, включая его пароли, историю переписок в различных сервисах и контакты. При этом вредоносные программы удалялись при перезагрузке, что осложняло возможность их обнаружения.

В корпорации отметили, что атака длилась на протяжении двух с половиной лет. 1 февраля компания сообщила об этом в Apple, где спустя несколько дней обновили операционную систему.