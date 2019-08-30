Указатель со станции "Охотный Ряд" продали на аукционе за 51 тысячу

Табличка с надписью "Выход в город / Нет прохода" стала самым дорогим лотом. Её стартовая цена составила семь с половиной тысяч руб.

На аукционе Московского метрополитена по продаже списанных табличек продали лот со станции "Охотный Ряд" за 51,5 тысячи рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Это первый открытый аукцион. И мы оцениваем его очень позитивно. Люди, увлечённые темой метро, довольны и счастливы. Мероприятие прошло великолепно, — рассказала агентству заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Также девушка отметила, что победитель торгов сможет оплатить и забрать купленный лот на станции "Тушинская", где будут храниться таблички и указатели.

На аукцион выставили старые, но самые востребованные указатели: "Нет прохода", "Выход в город", лайтбоксы с названиями улиц. Всего на торгах 34 лота.