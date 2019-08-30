Указатель со станции "Охотный Ряд" продали на аукционе за 51 тысячу

На аукционе Московского метрополитена по продаже списанных табличек продали лот со станции "Охотный Ряд" за 51,5 тысячи рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
— Это первый открытый аукцион. И мы оцениваем его очень позитивно. Люди, увлечённые темой метро, довольны и счастливы. Мероприятие прошло великолепно, — рассказала агентству заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Также девушка отметила, что победитель торгов сможет оплатить и забрать купленный лот на станции "Тушинская", где будут храниться таблички и указатели.
На аукцион выставили старые, но самые востребованные указатели: "Нет прохода", "Выход в город", лайтбоксы с названиями улиц. Всего на торгах 34 лота.
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