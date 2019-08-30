Мать-кукушка бросила двухлетнего ребёнка на улице из-за "бедности"

Жительница Кирова оставила посреди улицы двухлетнего ребёнка, объяснив свой поступок тем, что у неё нет денег на его содержание. Об этом сообщается на официальном портале регионального управления МВД России.

Сообщение о найденном на тротуаре малыше поступило в дежурную часть отдела полиции в понедельник, 26 августа. Две жительницы Нововяткинского района сообщили, что видели, как молодая женщина положила маленького ребёнка на землю и просто ушла. Забрав двухлетнего мальчика, они обратились в полицию.

Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. Он был помещён в детский дом.

Мать, которая сознательно подвергла своего ребёнка опасности, объяснила свой поступок отсутствием средств на содержание сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Ранее Лайф писал, что на Кубани мать-кукушка привела дочку в кафе и бросила, оставив записку с просьбой не отдавать её в детдом, а найти новых маму и папу. Позже она объяснила свой поступок. По словам женщины, муж-африканец бросил её с детьми и вернулся в Чад.