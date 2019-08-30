С космодрома Плесецк запустили ракету "Рокот" с военным спутником

Ракета производится в Центре имени Хруничева. Её первый пуск состоялся в 2000 году.

ВКС России успешно запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель "Рокот" со спутником военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

— Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Рокот" прошли в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Запуск был произведён с третьей пусковой установки в 17:00 по московскому времени.

Ракета-носитель "Рокот" относится к лёгкому классу. Она изготавливается в Центре имени Хруничева. Первый пуск ракеты был осуществлён в мае 2000 года. С тех пор состоялось 30 пусков, благодаря которым на орбиту вывели порядка 70 космических аппаратов.

Ранее была названа стоимость создания ракеты "Рокот-2" без украинских комплектующих. До 2028 года планируется осуществить более 40 запусков.