Из орловского интерната уволили санитарок, которые бросили на полу инвалида

Санитарок Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов уволили после инцидента с пациентом, оставленным на полу практически без одежды во время санобработки. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Орловской области.

— Учитывая особую социальную значимость и тяжесть нарушения, три палатные санитарки интерната были уволены, а старшая медицинская сестра получила строгий выговор. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей выговор также объявлен директору Болховского дома-интерната, — говорится в сообщении.

Кроме того, медицинским сёстрам и фельдшеру было настоятельно рекомендовано усилить контроль за работой младшего медицинского персонала.

Также в пресс-службе правительства отметили, что в связи с инцидентом областной Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости проведёт комплексную проверку этого и других подобных учреждений области.

Ранее Лайф публиковал видео из Болховского дома-интерната, на котором видно, как на полу коридора лежит полуобнажённый беспомощный старик в подгузнике. При этом, по словам очевидцев, в это время в медицинском учреждении проводилась обработка от тараканов.

Ролик вызвал резонанс, после чего СУ СКР по Орловской области начало проверку на предмет нарушения социальных прав мужчины-инвалида.