Женщине ампутировали ноги и пальцы рук из-за собственной собаки

Через небольшую царапину во время кормления питомца женщина получила инфекцию, которая быстро распространилась по организму.

60-летней Кетрин Робертс из Оклахомы ампутировали ноги до колен и пальцы на руках из-за укуса собаки, которая заразила её инфекцией. Об этом сообщает Oklahoma News 4.

У женщины наблюдались симптомы гриппа, которым она не придала значения. А уже через месяц у неё отказала правая нога, после чего почернели конечности.

Медики сообщили, что это инфекция. Заражение очень быстро распространилось по организму, поэтому врачам пришлось ампутировать американке ноги до колен и пальцы на руках.

Позже женщина рассказала, что её укусила собака во время того, как она кормила питомца с руки. Царапина была небольшой, поэтому женщина не придала ей значения.

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