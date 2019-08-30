Трое вооружённых налётчиков ограбили обменник в Москве на 140 млн рублей

Трое вооружённых грабителей совершили налёт на обменный пункт на Братиславской улице. В столичном главке МВД РФ сообщили Лайфу, что у мужчин был похожий на пистолет предмет, которым они угрожали присутствующим в финансовой организации. В итоге они отобрали сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении.

В свою очередь, РИА "Новости" со ссылкой на источник говорит, что в сумке было 140 миллионов рублей.

— Сотрудники полиции предпринимают все меры, необходимые для розыска и задержания подозреваемых, — сообщили в столичном главке МВД РФ.

Как уже сообщал Лайф, в середине августа в Москве неизвестные с оружием связали бизнесмена и украли у него семь миллионов рублей.