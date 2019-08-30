Экс-глава Нацбанка Украины Гонтарева попала под машину в Лондоне

Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. Об этом она сообщила изданию "Украинские новости".

— Меня в понедельник днём на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, я теперь в госпитале, — рассказала она.

По словам Гонтаревой, полиция устанавливает, был ли это несчастный случай.

Гонтарева занимала пост главы НБУ с 2014 по 2018 год, она стала первой женщиной на этой должности. В октябре прошлого года она переехала в Великобританию вместе с сыном. На Украине её подозревают в пособничестве в завладении около $6 млн.