Во Владимирской области из-за сокращения зарплаты массово уволились медсёстры

По словам главврача, без стимулирующих выплат их заработок сократится на сумму до полутора тысяч рублей.

В Александровской районной больнице Владимирской области 12 медсестёр неврологического отделения написали заявления об уходе в связи с сокращением стимулирующих выплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача медучреждения Александра Обидина.

— 12 медсестёр написали заявления, могу это подтвердить. Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате, — рассказал главврач.

По его словам, сейчас месячная зарплата медсестёр составляет порядка 32–35 тысяч рублей. Без стимулирующих выплат их заработок уменьшится на сумму от 400 до полутора тысяч рублей. Также Обидин подчеркнул, что в больнице работает около 500 медсестёр, в штате свободными остаются три позиции.

Напомним, к Александровской больнице относится Струнинская больница, на качество работы которой местные жители жаловались президенту России Владимиру Путину два года назад. Сейчас в ней идёт ремонт, завершить который планируют в конце года.

Ранее заявления об увольнении написали шесть хирургов в больницах Нижнего Тагила. После этой истории были уволены главврачи медицинских учреждений.