Россиянка хотела провести ритуал на Кипре, но убила клиентку галлюциногенами

В церемонии "очищения" принимали участие около 20 иностранных туристов. Сейчас "шаманка" задержана.

Полиция Кипра задержала россиянку, которая провела церемонию "духовного очищения", в ходе которой скончалась туристка. Об этом сообщает международное информационное агентство Associated Press.

Согласно предварительным данным, 27 августа в Ларнаке 50-летняя россиянка организовала церемонию "духовного очищения", более известную как аяуаска. Для проведения шаманского обряда, в котором принимали участие около 20 иностранных граждан, был приготовлен галлюциногенный отвар.

Одну из участниц церемонии, 34-летнюю гражданку Латвии, доставили в медицинское учреждение. Женщина скончалась в местном отделении клинической больницы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Гражданка России арестована, ей, как организатору мероприятия, вменяется в вину непредумышленное убийство.Также правоохранители объявили в розыск поставщика наркотических средств — 50-летнего колумбийца. Мужчина, считает полиция, покинул Кипр вскоре после неудавшейся церемонии.

Отметим, что аяуаска — традиционный шаманский напиток, состоящий из двух основных компонентов: листьев растения чакруна — источника вещества, являющегося сильным психоделиком, и лианы, которую местные так и называют — аяуаска.

Отвар изначально изготавливался шаманами индейских племён бассейна Амазонки и употреблялся местными жителями для "общения с духами", "духовного очищения и просвещения" и для достижения организмом человека целительных способностей.

Несмотря на то что церемонии аяуаска, проводимые коренными народами Амазонии, являются культурным достоянием Перу, в большинстве стран Европы они под запретом.