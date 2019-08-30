Полицейский вовремя потушил попавший в ДТП автомобиль и спас жизнь водителю

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Фото © АСН24

В Зее Амурской области автомобиль на большой скорости врезался в столб. От удара машина перевернулась, началось возгорание. Мимо проезжал сотрудник ГИБДД Павел Венков, который вовремя потушил авто и помог водителю. Историю спасения рассказывает портал АСН24.

Старший государственный инспектор зейской ГИБДД обесточил машину, сняв клеммы с аккумулятора, а затем огнетушителем потушил пожар. Примечательно, что водитель не мог выбраться из авто. Ему помог правоохранитель вместе с очевидцами и прибывшими на место медиками.

<p>Фото © АСН24</p>

Водителя госпитализировали.

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