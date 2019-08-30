Медсестра рассказала о "кошачьих зрачках" утонувшего в Москве бизнесмена

Сначала женщина приняла тело погибшего за шину — настолько сильно оно было раздутым.

Медсестра, одна из первых осмотревшая тело утонувшего в Москве-реке бизнесмена Дениса Щепетьева, предположила, что его утопили.

— Не было ни пятен, ни синяков. Не было следов насилия, а мои предположения — это только предположения. Вздут живот, голова запрокинута, были зрачки такие — как кошачьи, синюшные руки, — приводит "360" слова медсестры.

Издалека женщина приняла тело за шину — настолько оно было раздутым.

Напомним, тело Щепетьева было обнаружено в Москве-реке утром 30 августа. Бизнесмен был президентом компании Global Safe Group, занимающейся разработкой умных охранных систем. Позже выяснилось, что у него были миллионные долги.