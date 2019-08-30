Режиссёр Бортко снимает свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга

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Фото © Агентство "Москва"

Режиссёр Владимир Бортко заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга.

Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов, — заявил кандидат от КПРФ во время предвыборных дебатов, после чего покинул телестудию, где и проходило мероприятие.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Владимир Бортко был одним из четырёх кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга. Его выдвигала КПРФ.

Меж тем, согласно опросу ВЦИОМ, 55% жителей Санкт-Петербурга отдали бы свои голоса врио главы Северной столицы Александру Беглову.

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