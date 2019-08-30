США закроют для россиян безвизовый въезд на Гуам

Безвиз для граждан РФ был введён в октябре 2009 года, в Штатах отмечают, что каждый случай въезда рассматривался отдельно.

США планируют закрыть для россиян безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова. Об этом говорится в сообщении американского Министерства внутренней безопасности.

Ведомство напоминает, что оно предоставляло разрешение гражданам РФ на въезд на эти территории, рассматривая каждый случай в отдельности. Чаще всего это было временное пребывание (до 45 дней) по делам или с туристическими целями.

Теперь же МВБ может разрешить въезжать на Гуам без визы, если путешественник предоставит объяснения "срочного гуманитарного характера или же значимой общественной пользы".

Документ с новыми правилами опубликуют 3 сентября, спустя 30 дней он вступит в силу.