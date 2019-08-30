Следствие предъявило окончательное обвинение в шпионаже Полу Уилану

Гражданину США Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже в окончательной редакции, следственные действия завершены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката американца.

— Следствие сегодня предъявило Уилану обвинение в окончательной редакции, на следующей неделе должно начаться ознакомление с материалами уголовного дела, — заявил Владимир Жеребенков.

Вину Уилан не признаёт. Ранее Посольство США выступило с просьбой отпустить Уилана на родину.

Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Также у Уилана нашли документы, содержащие гостайну, ему грозит до 20 лет лишения свободы.