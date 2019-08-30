В Барнауле известного блогера избили в фитнес-центре за критику — видео

Михаил Тау выложил в Сеть видео, где рассказывает и показывает недостатки клуба, и это очень не понравилось директору.

Барнаульского блогера Михаила Тау избили в офисе фитнес-центра после того, как мужчина в сети Instagram раскритиковал условия в клубе.

Мужчина поделился с подписчиками информацией, что в фитнес-центре "Аврора" ключи от шкафчиков раздевалки подходят абсолютно к любому замку, а внешний вид мебели и тренажёров оставляет желать лучшего. После этого его карту клиента заблокировали.

— Мне на ресепшене сказали, что карта заблокирована, приходите к маркетологам. Я подошёл к маркетологу, она мне не объяснила причины, сказала, что надо прийти на встречу с директором клуба. С утра я поехал на встречу с директором. Когда мы зашли, я начал видео снимать, — рассказал Лайфу Тау.

Далее охранники выхватили телефон и стали избивать блогера на глазах у жены. Она успела снять короткое видео.

— Когда они напали, я кинулась на них, поняла, что его там душат, я вцепилась в того, кто душил. Я его закрыла руками, грудью, встала перед ним и кричала: "Вызовите полицию, мы отсюда не уйдём никуда", — поделилась супруга блогера, Ольга.

Полиция всё-таки приехала, но, когда возник вопрос о подаче заявления, сотрудники клуба намекнули, что директор — не последний человек в городе и можно получить ещё больше проблем.

— Побои мы поехали и сняли. Кому в этой ситуации поверят — нам или бывшему депутату, который держит это всё? Он нам угрожал и говорил, мол, знаете, город маленький, — рассказала жена Михаила.

Поэтому заявление пострадавший пока не подавал. Клуб "Аврора" комментировать ситуацию Лайфу отказался.