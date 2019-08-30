СМИ: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Финал футбольной Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге в 2021 году. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на источники в УЕФА.

Как отмечает агентство, футбольные союзы России и Германии подавали заявку на проведение финала ЛЧ в сезоне 2020/21. В итоге "Газпром-арена", домашний стадион ФК "Зенит", рассчитанный на 68 тысяч зрителей, примет главный футбольный матч в 2021 году.

В 2022 же году УЕФА предоставит эту возможность мюнхенскому стадиону "Альянс-арена", вмещающему 75 тысяч зрителей. Прошлый раз Мюнхен проводил финал Лиги чемпионов в 2012 году.

В 2023 году финальный матч пройдёт на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.