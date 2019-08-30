В Москве задержали двух тренеров личностного роста — видео

В ходе обыска в квартире подозреваемых обнаружили более 15 миллионов рублей и множество банковских карт.

В Москве задержали двух тренеров личностного роста по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 31-летняя москвичка. Она рассказала, что более десяти лет посещала психологические тренинги личностного роста. За это время под различными предлогами злоумышленники выманили у неё конфиденциальные сведения, в том числе о личной жизни. За неразглашение этих данных "тренеры" потребовали 1 миллион рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы: 35-летний мужчина и 53-летняя женщина, — рассказали в полиции.

В результате обыска в их квартире правоохранители обнаружили более 15 миллионов рублей, многочисленные банковские карты, клиентскую базу, а также записи с конфиденциальными сведениями о клиентах. Подозреваемые находятся под стражей, расследование продолжается.