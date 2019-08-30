Под Тулой трое мужчин убили девушку из-за её статуса в соцсетях

Трое жителей Тульской области подозреваются в изнасиловании и последующем убийстве молодой девушки. Как сообщают "Тульские новости", злоумышленники напали на жертву из-за её статуса в социальной сети.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл вечером в понедельник, 26 августа, недалеко от деревни Хотушь Ясногорского района. По версии правоохранителей, 26-летняя Наталья отдыхала вместе со своим возлюбленным и его друзьями. Молодые люди распивали спиртное, прежде чем между ними произошёл конфликт.

Кавалер разозлился на оскорбительный статус девушки в социальной сети. В связи с этим трое пьяных мужчин сначала изнасиловали Наталью, а затем избили её до смерти. От полученных травм она скончалась. Тело жертвы мужчины закопали в лесополосе.

Поиски Натальи начались на следующий день, после того как в полицию обратились её родственники. Выйти на подозреваемых правоохранители смогли благодаря тому самому статусу в соцсетях.

В отношении мужчин было заведено уголовное дело об убийстве, они заключены под стражу. В настоящее время полиция устанавливает все детали и обстоятельства происшествия.