В России отзывают более 130 автомобилей Porsche

Porsche отзывает в России 138 автомобилей из-за возможной неисправности блока управления подушками безопасности. Под отзыв попадают модели Cayman, Boxster, Panamera, 911, реализованные с июля 2015 года по май 2017 года.

Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва стали возможные неполадки в блоке управления Airbag с конденсатором электропитания. Они могут привести к непредвиденной активации подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности либо могут предотвратить их активацию в случае ДТП.

Узнать, попадает ли машина под отзыв, можно здесь. Владельцев таких авто просят предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы проведут бесплатно.