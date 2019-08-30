Сценарий "Игры престолов" раскрыл правду о прощании Джона Сноу и Сансы

Несмотря на то что финальный сезон "Игры престолов" закончился в мае этого года, преданные фанаты не желают прощаться с культовым сериалом HBO. На этот раз они обнаружили интересную деталь в сценарии последней серии. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

В частности, поклонники "Игры престолов" узнали кое-что новое об отношениях Джона Сноу и Сансы Старк. Напомним, что в последнем сезоне Джон узнал о своём происхождении и рассказал Сансе, что не является её братом, а принадлежит к роду Таргариенов. Несмотря на обещание сохранить тайну, Санса рассказала об этом Тириону, в результате чего тайна была раскрыта.

В финальном эпизоде после гибели Матери драконов Джон Сноу прощается с Сансой перед отъездом на Север.

— Джон стоит перед Сансой. Он не полностью простил её за то, что она предала клятву, которую он заставил её дать. Он знает, что она любит его. Он знает, что она хочет только лучшего для Севера. Но всё же... — говорится об этом отрывке сцены, написанной сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бретт Уайсом.

Ранее Лайф писал, что опубликованный сценарий заключительной серии культовой саги раскрыл одну из главных тайн финала "Игры престолов", почему дракон Дейенерис сжигает Железный трон, а не Джона, который только что убил его хозяйку.