Учёные рассказали о редком параде планет

Четыре ближайших к Солнцу планеты — Меркурий, Венера, Земля и Марс — соединились в одну линию.

Меркурий, Венера, Земля и Марс соединились вокруг Солнца в одну линию. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН).

— Довольно редкое и весьма впечатляющее зрелище. Земля в своём движении по орбите разместилась сейчас на одной стороне от Солнца, а Меркурий, Венера и Марс располагаются на той же линии, но с противоположной от Солнца стороны и проецируются примерно в одну и ту же точку на небесной сфере чрезвычайно близко друг от друга, — говорится в сообщении.

Также учёные добавили, что именно из-за такого размещения все планеты сейчас равномерно освещены.

Увидеть редкое явление можно будет только на космических снимках или с помощью специальных инструментов. Астрономы объяснили это тем, что планеты появляются на небе днём и тонут в солнечных лучах.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про исследования учёных, которые выяснили, на каких планетах условия жизни лучше, чем на Земле.