Зеленский предложил внести 10 изменений в Конституцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады 19 законопроектов, из которых часть предполагает изменение десяти статей нынешней Конституции Украины. Об этом сообщается на официальном портале парламента.

Кроме предложения сократить число депутатов Рады с 450 до 300 глава государства считает необходимым ввести два дополнительных основания для досрочного отстранения депутатов от должности: пропуск более трети заседаний и доказанный факт голосования вместо другого человека.

Зеленский предлагает также наделить украинцев правом законодательной инициативы, а парламент — правом назначать уполномоченных Рады по соблюдению конституции и отдельных законов.

Ещё одним конституционным проектом стало предложение расширить права главы государства в сфере борьбы с коррупцией. Среди прочих предложений Зеленский внёс на рассмотрение введение изменений в порядок рассмотрения дел в Верховном суде, механизм работы прокуратуры и судейского управления.

Ранее сообщалось, что Рада приняла в первом чтении проект об отмене депутатской неприкосновенности.