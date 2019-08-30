Украинец пытался незаконно пересечь границу на дельтаплане

Сейчас мужчина задержан и даёт показания словацкой полиции о целях своего перемещения.

Украинец в ночь на пятницу пересёк границу Словакии на моторном дельтаплане в районе города Собранце. Об этом написали словацкие правоохранители на официальной странице в "Фейсбуке".

Местные пограничники услышали шум мотора со стороны Украины. После чего нарушителя задержали и доставили в полицию. Сейчас правоохранители выясняют цели мужчины при пересечении границы государств.

Напомним, 26 августа в Словакии задержали украинцев, которые пытались нелегально переправить через границу гражданина Афганистана.