МИД РФ обвинил Грузию в эскалации напряжённости на границе с Южной Осетией

МИД РФ выразил серьёзную озабоченность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии. Ведомство отмечает, что в последнее время Тбилиси целенаправленно нагнетал ситуацию, а сейчас начал строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.

В МИД напомнили, что Тбилиси многократно отказывался от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы, что не способствовало решению застарелой пограничной проблемы, а "наоборот, накаляло атмосферу в регионе, приведя в конечном итоге к нынешнему обострению".

— Призываем стороны проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, а также Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, — добавили в министерстве.

Напомним, 28 августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили свой блокпост в спорной пограничной зоне. После этого в Цхинвале сообщили об угрозе эскалации конфликта с Грузией.