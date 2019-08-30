Российского борца экстрадировали из Дании по обвинению в вымогательствах

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Фото © Пресс-служба МВД РФ

Из Дании был экстрадирован российский борец Вячеслав Сугако, обвиняющийся в вымогательствах. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно версии правоохранителей, в ноябре 2016 года Сугако вместе с шестью мужчинами угрожал оружием ныряльщикам за янтарём на берегу Балтийского моря. Они требовали денег за погружения.

Участники группировки действовали с особой жестокостью. В отношении Вячеслава Сугако было возбуждено уголовное дело. Однако фигурант скрылся от органов предварительного следствия за границей, — уточнила Ирина Волк.

Впоследствии полицейским удалось установить, что мастер спорта по вольной борьбе находится в одной из скандинавских стран. Благодаря действиям сотрудников НЦБ Интерпола в апреле этого года мужчина был задержан при пересечении границы Дании и Германии.

Отметим, что Вячеслав Сугако, 1991 года рождения, является мастером спорта по вольной борьбе, а также многократным победителем и призёром многих международных и всероссийских турниров.

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