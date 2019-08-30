Брэд Питт рассказал о своей самой сложной роли в кино

Это оказалась его работа в картине "К звёздам", премьерный показ которой прошёл на Венецианском кинофестивале.

На Венецианском кинофестивале Брэд Питт рассказал, что самая сложная роль была в фильме "К звёздам", снятого режиссёром Джеймсом Грэйем. В данной кинокартине Питт не только снимался как актёр, но и выступал в качестве продюсера, сообщает ТАСС.

— Эта работа стала, наверное, самой сложной в жизни, — поделился актёр.

Питт играет в картине астронавта, который отправляется на поиски отца по Солнечной системе. По словам актёра, во время пути герой познаёт свой внутренний мир.

Брэд Питт уже удостаивался приза Венецианского фестиваля за роль в фильме "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса".

Напомним, ранее Брэд Питт поделился, в каком фильме из прошлого хотел бы сняться. Его выбор пал на картину режиссёра Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже" (1972).