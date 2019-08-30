Умер создатель компании Tetra Pak Ханс Раусинг

Известный бизнесмен Ханс Раусинг, сын создателя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга, умер в собственном доме в Англии в ночь с 29 на 30 августа в возрасте 93 лет. Об этом СМИ сообщила его семья. Именно он превратил скромный семейный бизнес в транснациональную компанию.

Ханс Раусинг пришёл в компанию в момент её становления, в 1950-х. Он вынес семейный бизнес по производству тетраэдрических упаковок для продуктов на мировой рынок. Штат корпорации из шести человек вырос до 22 тысяч сотрудников, в годовой оборот — до €10 миллиардов.

Первую сделку с Советским Союзом Tetra Pak заключила в 1950-х годах. Во всём мире каждый год продаётся и покупается более одного миллиарда литров жидкости в упаковках компании. Ханс Хаусинг был одним богатейших людей планеты — его состояние оценивалось в €12 миллиардов.