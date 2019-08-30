Швайнштайгер и Иванович стали родителями во второй раз

6

Фото © Instagram/anaivanovic

У экс первой ракетки мира Аны Иванович и самого титулованного немецкого футболиста в истории Бастиана Швайнштайгера родился второй сын.

— Мы переполнены чувством любви и счастья. У нашего мальчика появился младший брат, — написала бывшая сербская профессиональная теннисистка в своём официальном аккаунте в "Твиттере".

Напомним, что Швайнштайгер и Иванович поженились летом 2016 года в Италии. У футболиста и теннисистки в 2018 году родился сын Лука.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×