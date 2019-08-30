Швайнштайгер и Иванович стали родителями во второй раз

У экс первой ракетки мира Аны Иванович и самого титулованного немецкого футболиста в истории Бастиана Швайнштайгера родился второй сын.

— Мы переполнены чувством любви и счастья. У нашего мальчика появился младший брат, — написала бывшая сербская профессиональная теннисистка в своём официальном аккаунте в "Твиттере".

We are bursting with love and happiness. Our boy got a little brother 💙💙 pic.twitter.com/mO5x2YxqZs — Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) 30 августа 2019 г.

Напомним, что Швайнштайгер и Иванович поженились летом 2016 года в Италии. У футболиста и теннисистки в 2018 году родился сын Лука.