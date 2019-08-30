ОНК: О местонахождении Сенцова ничего не известно

Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, не был доставлен ни в московский Бутырский следственный изолятор, ни в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы (ОНК).

По данным ОНК, наблюдатели специально посетили следственный изолятор Бутырской тюрьмы и не обнаружили Сенцова ни в обычном блоке, ни в специальном.

— Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом, его местонахождение по-прежнему не известно, — добавили в ОНК.

Напомним, 28 августа в Киеве суд освободил под личное поручительство российского журналиста Кирилла Вышинского, которого президент Украины Владимир Зеленский предлагал обменять на Сенцова. Олег Сенцов отбывает 20-летний срок в ИК-8 "Белый медведь". Его признали виновным в подготовке теракта в Крыму.

На днях СМИ сообщали, что режиссёра доставили в Москву для обмена с украинской стороной. В Кремле данные о его этапировании не комментируют.