В Москве собака напала на восьмимесячного ребёнка

В столице следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки породы дог на восьмимесячного малыша. Ребёнок сейчас находится в больнице.
— Предварительно установлено, что собака породы дог находилась в квартире родственников хозяев животного. Пока женщина отлучилась, собака напала на восьмимесячного ребёнка. В результате укусов собаки ребёнок был отправлен в городскую больницу с множественными телесными повреждениями, — рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова агентству городских новостей "Москва".
Уголовное дело заведено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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