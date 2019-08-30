Туск отказался ехать в Польшу на годовщину начала Второй мировой

Бывший премьер-министр Польши, глава Европейского совета Дональд Туск не поедет на родину для участия в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Отметим, Дональд Туск находится в сложных отношениях с властями Польши. Партия "Гражданская платформа", основателем которой он является, находится в оппозиции действующему правительству страны.

Глава Европейского союза в эфире телеканала TVN24 отметил, что организаторы памятных мероприятий не хотят видеть его на годовщине, поэтому он не навязывает своё присутствие, зная, что его не ждут.

Напомним, в своё время Польша была единственной страной, выступившей против кандидатуры Туска на пост главы Европейского совета.

Ранее первый президент Польши Лех Валенса осудил отказ правительства страны приглашать на памятную годовщину президента РФ Владимира Путина.