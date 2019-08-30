Робот "Фёдор" успешно справился со сборкой электросоединителей на МКС

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Фото © Twitter/FEDOR

Робот "Фёдор", также известный как Skybot F-850, в ходе испытаний на МКС успешно справился со сборкой электросоединителей. Об этом сообщили в микроблоге, посвящённом проекту.

При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции,— "рассказал" подписчикам в "Твиттере" Skybot F-850.

Робот в шутку пожаловался, что, когда космонавт Алексей Овчинин не смог включить его электропитание, он предложил попробовать использовать молоток, чем вызвал у "Фёдора" панику.

Ранее сообщалось, что в процессе подключения экзоскелета робота "Фёдора" специалисты зафиксировали неполадки в работе кисти левой руки.

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