Робот "Фёдор" успешно справился со сборкой электросоединителей на МКС

Робот "Фёдор", также известный как Skybot F-850, в ходе испытаний на МКС успешно справился со сборкой электросоединителей. Об этом сообщили в микроблоге, посвящённом проекту.

— При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции,— "рассказал" подписчикам в "Твиттере" Skybot F-850.

Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем pic.twitter.com/WVPyahuHTh — FEDOR (@FEDOR37516789) August 30, 2019

Робот в шутку пожаловался, что, когда космонавт Алексей Овчинин не смог включить его электропитание, он предложил попробовать использовать молоток, чем вызвал у "Фёдора" панику.

Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFb — FEDOR (@FEDOR37516789) August 30, 2019

Ранее сообщалось, что в процессе подключения экзоскелета робота "Фёдора" специалисты зафиксировали неполадки в работе кисти левой руки.