Пять человек пострадали при столкновении автобуса с двумя машинами в Ленобласти

В результате столкновения автобуса "ЛиАЗ" и автомобилей BMW и ВАЗ 21013 на 41-м километре федеральной автодороги Санкт-Петербург — Псков в Ленинградской области пострадало пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

— Автобус "ЛиАЗ" двигался со стороны Гатчины в сторону Петербурга, на нерегулируемом перекрёстке совершил наезд на автомашину BMW, совершавшую левый поворот в коттеджный посёлок. После чего автомашину BMW вынесло на полосу, предназначенную для встречного движения, где [она] совершила столкновение с автомашиной ВАЗ 21013, — отметили в пресс-службе регионального ГИБДД РФ.

Отмечается, что в результате аварии пострадали водители двух автомобилей, а также три пассажира автобуса. Все пострадавшие были госпитализированы.