Госдеп назначил Палмера спецпредставителем США по Западным Балканам

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 Мэтью Палмер. Фото © Twitter / Antonio Çakshiri

Спецпредставителем США по Западным Балканам стал зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер. Соответствующее сообщение распространено на сайте Госдепа США. Как уточняется, с этого дня Палмер будет совмещать две должности.

В новой роли Палмер возглавит усилия США по укреплению дипломатической вовлечённости в поддержку мира, стабильности и процветания региона, — отметили в заявлении.

Также сообщается, что в ближайшее время дипломат посетит Словению, Брюссель, Вену и Подгорицу.

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