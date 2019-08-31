Госдеп назначил Палмера спецпредставителем США по Западным Балканам

Спецпредставителем США по Западным Балканам стал зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер. Соответствующее сообщение распространено на сайте Госдепа США. Как уточняется, с этого дня Палмер будет совмещать две должности.

— В новой роли Палмер возглавит усилия США по укреплению дипломатической вовлечённости в поддержку мира, стабильности и процветания региона, — отметили в заявлении.

Также сообщается, что в ближайшее время дипломат посетит Словению, Брюссель, Вену и Подгорицу.