Новак сообщил о снижении нефтедобычи в России в августе

Как пояснил министр энергетики, это вызвано превышением запланированных объёмов добычи углеводородов в предыдущие месяцы.

В России ожидается небольшое сокращение объёмов добычи нефти в августе в рамках сделки ОПЕК+. Это связано с тем, что план по добыче в предыдущие месяцы перевыполняли, рассказал на встрече с журналистами глава Минэнерго РФ Александр Новак.

— По месяцу у нас будет чуть меньше сокращение, чем по плану, учитывая, что мы предыдущие месяцы перевыполняли. Мы стремимся к стопроцентному исполнению, но будет, скорее всего, чуть меньше, динамика такая складывается. Хотя в конце месяца, именно в эти последние дни, перевыполняем, — заявил министр энергетики.

В среднем за сутки в августе 2019 года добывали 1,542 млн тонн нефти. Это на 22,3 тыс. тонн больше, чем было в июле. При пересчёте в баррели средний показатель добычи нефти за август составил 11,305 млн б/с, что на 163 тыс. баррелей больше, чем в июле. Тогда эта цифра составила 11,142 млн баррелей.