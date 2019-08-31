Суд Еревана постановил арестовать экс-министра финансов Армении Гагика Хачатряна

Суд общей юрисдикции Еревана 30 августа постановил арестовать бывшего главу Министерства финансов Армении, экс-начальника Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна на два месяца. Об этом журналистам рассказал его адвокат Ерем Саркисян.

— Суд решил избрать меру пресечения в отношении моего подзащитного — арест на два месяца, — заявил он.

Как сообщает ТАСС, экс-глава ведомства был задержан 27 августа. Задержание было осуществлено в рамках дела о растрате госсредств в особо крупных размерах и превышении должностных полномочий.

Отмечается, что Хачатрян занимал одну из высших должностей в период президентского срока Сержа Саргсяна (2008–2018).