На свалке мусора в Мексике нашли около двух тысяч фрагментов костей рук

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Фото © Facebook / La voz en la Huasteca

Позже стало известно, что обнаруженные кости принадлежали как взрослым людям, так и детям, и подросткам.

На одной из свалок в штате Синалоа в Мексике обнаружили около двух тысяч фрагментов костей человеческих рук. О находке сообщает издание El Universal.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/La-voz-en-la-Huasteca-425719331319733/?__xts__%5B0%5D=68.ARCJiLngAeq4niaSDuA8EAvPDk9ZWn3rhKyISo_Ifgs93ZvqU7snTz-H0qgcvP2I5taDbZMG03CuVe_TxUTPUHh2r-b6McCSFp45gwxiM-kdlkERGF8d-zSogtkZfVAojAK3kb0el-IFi2VPe_pYSJcth8PevTi56xPUzBOw4wByX38t1_FHC5xz5PLCR3-CSo1ufdliv3Ck_zr1QVrVUV2MYR_yP4LBVbw3TOzTAUCwkC3RjDboTCwov5Py5uzVfsfv_tPGt6eE0_1jSJJTEuk97OmDy6zGhYscmYownWIqbUHkV-aeAskJ50jHoSastSANmURmwWcxAkSTS1fqzcA&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>La voz en la Huasteca</ins></strong></a></p>

По предварительным данным, кости в окрестностях столицы региона обнаружили члены бригады по поиску пропавших без вести. Позже стало известно, что обнаруженные кости принадлежали людям различных возрастных категорий — взрослым, детям и подросткам.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/La-voz-en-la-Huasteca-425719331319733/?__xts__%5B0%5D=68.ARCJiLngAeq4niaSDuA8EAvPDk9ZWn3rhKyISo_Ifgs93ZvqU7snTz-H0qgcvP2I5taDbZMG03CuVe_TxUTPUHh2r-b6McCSFp45gwxiM-kdlkERGF8d-zSogtkZfVAojAK3kb0el-IFi2VPe_pYSJcth8PevTi56xPUzBOw4wByX38t1_FHC5xz5PLCR3-CSo1ufdliv3Ck_zr1QVrVUV2MYR_yP4LBVbw3TOzTAUCwkC3RjDboTCwov5Py5uzVfsfv_tPGt6eE0_1jSJJTEuk97OmDy6zGhYscmYownWIqbUHkV-aeAskJ50jHoSastSANmURmwWcxAkSTS1fqzcA&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>La voz en la Huasteca</ins></strong></a></p>

По одной из версий, людей пытали похитившие их злоумышленники, а потом избавлялись от конечностей таким образом. Как уточняется, более крупных фрагментов тел обнаружено не было.

Отмечается, что к началу 2019 года среди пропавших без вести мексиканцев числилось порядка 40 тысяч человек. В связи с этим власти вынуждены формировать целые базы пропавших, в которых указываются биометрическое фото и отпечатки пальцев.

Данный случай — не первый за последние месяцы. Ранее сообщалось, что в городе Уруапане в штате Мичоакан было обнаружено 20 тел со следами пыток.

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