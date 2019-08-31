Дипломаты предупредили российских туристов о приближении урагана к Кубе

По предварительным данным, стихийное бедствие может спровоцировать мощные ливневые дожди и волны в прибрежной зоне высотой до четырёх метров.

В ближайшее время на северную часть Содружества Багамских островов может обрушиться ураган "Дориан". Соответствующее заявление разместили на сайте Посольства РФ на Кубе.

Дипломаты отметили, что местные власти ввели режим ЧС на островах Абако, Большой Багама, Бимини, Берри Айлендс, Северная Элеутера, Северный Андрос и Нью-Провиденс. Туристов из РФ, находящихся в зоне прохождения "Дориана", призвали укрываться в помещениях капитальных строений.

— Рекомендуем ... занять безопасное место у стен, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, под столами. Кроме того, следует погасить огонь, отключить электроэнергию, закрыть краны на газовых сетях, — подчеркнули в сообщении.

В ночное время суток туристам посоветовали пользоваться фонарями, лампами и свечами и не покидать убежищ. Сотрудники дипмиссии отметили, что если во время урагана люди будут находиться на улице, то им нужно избегать мостов, эстакад, некапитальных строений, линий электропередачи, мачт, деревьев, водоёмов и промышленных объектов.

В заявлении отмечается, что для защиты от летящих обломков рекомендуется прибегнуть к помощи подручных средств из дерева, фанеры и бетона.

Также россиян призвали наблюдать за сообщениями средств массовой информации и придерживаться рекомендаций представителей местных властей и администрации гостиниц.

Специалисты Национального центра США по наблюдению за ураганами сообщили, что ураган "Дориан" движется в сторону побережья штата Флорида. В связи с надвигающимся бедствием президент США Дональд Трамп объявил в штате режим ЧС, а также сообщил об отмене запланированного рабочего визита в Польшу, чтобы контролировать работу властей во время пришествия стихии к берегам США.