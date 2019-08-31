В Конгрессе США выразили озабоченность состоянием демократии в Польше

Представители властей США направили польским коллегам письмо с просьбой устранить изъяны демократии в стране. Документ с подобными формулировками был направлен на имя премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого от председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократа Элиота Энгеля и старшего республиканца в комитете Майкла Маккола.

— Мы выражаем сохраняющуюся озабоченность состоянием демократии в Польше. Не можем игнорировать коррозию демократии, — сообщается в пресс-релизе комитета.

Сенаторы также перечислили явления, которые, по их мнению, размывают демократию в Польше. Это "ограничения независимости судов и политизация судебной системы, посягательства на свободу выражения мнений, как, например, закон (бывший. — Прим. Лайфа), запрещающий говорить о причастности некоторых поляков к холокосту, целенаправленные атаки на представителей сексуальных меньшинств".

Энгель и Маккол заявили об обеспокоенности попытками властей Польши взять под контроль общественное вещание и НПО.

— Мы хотим видеть демократию в Польше для всех, — подытожили сенаторы.